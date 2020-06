So erreichen Sie Irene Bazinger:

Irene Bazinger ist Theaterjournalistin und lebt in Berlin. Zuletzt gab sie das Buch „Regie: Ruth Berghaus“ heraus (Rotbuch-Verlag)

Ein Tag an der Ostsee kann manchmal geradezu kitschig klassisch klingen: Die Möwen kreischen! Die Wellen flüstern! Der Wind pfeift! „Wenn ich diesen Sound höre, diese beruhigende Kadenz“, gesteht der Schauspieler Mathias Harrebye-Brandt, „ergreift es mich vom Scheitel bis zur Sohle, denn das ist für mich Heimat pur!“ Seine blau-grünen Augen leuchten, und er scheint noch einmal verstärkt die Ohren zu spitzen, um alles, was ihm so viel bedeutet, intensiv wahrnehmen und speichern zu können.

Geboren wurde er 1974 zwar in Flensburg, aber hier in Timmendorfer Strand fühlt er sich genauso zu Hause und erkennt sofort die Matrix der Gegend, die ihn geprägt hat. Dazu gehören neben der landschaftlichen Besonderheit eine bestimmte Lebensart, das Licht des Nordens – und der Klang der Küste. „Ich bin ein richtiges Grenzlandkind“, sagt Harrebye-Brandt, der mit seiner kräftigen Statur, dem dichten Bart und der bodenständigen Art wie ein typischer Kerl von der Küste aussieht.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ