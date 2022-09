Das Attentat auf Salman Rushdie durch einen islamistischen Terroristen in New York brachte Erinnerungen an meine Studienzeit in Berkeley zurück. Dort gab es in Vor-Amazon-Zeiten viele wunderbare unabhängige Buchläden (und auch tolle Filialen von Buchhandelsketten). Jetzt sind fast keine mehr da. Cody’s an der berühmten Telegraph Avenue, die direkt in den Campus mündet, war mein Lieblingsgeschäft. Dort gab es eine riesige Auswahl gebrauchter Bücher, und ich ließ dort fast mein gesamtes mageres Stipendium, als man in der Biologie noch solche gedruckten Werke las und schrieb.

Ende der 1960er-Jahre war meine Alma Mater das liberale Zentrum des „Free Speech Movements“ in den USA, das von einem kalifornischen Gouverneur namens Ronald Reagan energisch bekämpft wurde. Es ging um den Vietnamkrieg, die Wehrpflicht – aber auch schon damals (wie heute wieder) um Bürgerrechte, Meinungsfreiheit, Diskriminierung und Frauenrechte. Die McCarthy-Ära war noch nicht lange her.