In der mediterranen Küche weit verbreitet

Doch auch in der kulinarischen Alltagskultur ist – zumindesten in Deutschland – „lauwarm“ nicht eben schmeichelhaft gemeint. Lauwarme Suppen werden in Gaststätten ebenso reklamiert wie lauwarmes Bier. Lauwarm wird als etwas Diffuses empfunden, also nicht kalt oder nicht heißt genug. Das mag in vielen Fällen – etwa bei Bier – auch berechtigt sein, aber in vielen eben auch nicht. Lauwarme Speisen spielen u.a. in der mediterranen und der osteuropäischen Küche eine wichtige Rolle, und manch deutscher Tourist wird etwas irritiert sein, wenn er etwa einen lauwarmen Salat oder eine lauwarme Suppe serviert bekommt.