Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Für Journalisten gibt es keine schlimmere Jahreszeit als den Sommer. Jedenfalls dann, wenn sie sich ansonsten um Politik kümmern. Der Bundestag macht Sommerpause, die Abgeordneten entschwinden in ihren wohlverdienten Jahresurlaub. Auch in den Ministerien ist weniger los als sonst. Der Politikbetrieb steht im Grunde still. Saure-Gurken-Zeit für politischen Journalismus. Wenn da nicht die allgemeine politische Hysterie wäre! Die schafft es, mitten im Sommerloch selbst aus Nacktschnecken ein Politikum zu machen.

In der Juni-Ausgabe der Gartenzeitschrift Kraut & Rüben wurde „Marias Schneckenfalle“ vorgestellt. Mit ihrer Hilfe soll sich jeder Gartenfreund gewaltfrei dieser schleimigen braunen Gesellen entledigen können, die gerne am erntereifen Salat knabbern und auch sonstiges Essbare mit einer in der Sonne glitzernden Schleimspur überziehen.