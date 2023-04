So erreichen Sie Gideon Böss:

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Das deutsche Bildungssystem ist mit einem schwerreichen Fußballverein zu vergleichen, der trotz eines sündhaft teuren Kaders immer nur im unteren Mittelfeld landet. Zwar bezahlt kaum ein Land seinen Lehrern mehr Geld, doch spiegelt sich das in keiner Weise im Zustand des Bildungssystems wider. Deutschland fällt immer weiter zurück und verliert die Spitzengruppe aus den Augen. Für ein Land, dessen Wohlstand nicht in natürlichen Ressourcen gründet, sondern in der Leistungsfähigkeit seiner Bürger, ist das eine alarmierende Entwicklung.

Auch deswegen hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nun laut über Reformen nachgedacht. Leider bewegt sie sich dabei innerhalb der Denkweise, die Deutschlands Bildungsabstieg erst möglich gemacht hat. Sie will das Problem unter anderem dadurch angehen, dass engagierte Lehrer mehr Geld bekommen sollen. War Geld aber bisher wirklich das Problem gewesen?