Der Jetlag ist Frans de Waal anzumerken. Er wirkt müde, verlangsamt, seine Gesten sind spärlich. Am Vortag ist der renommierte Primatologe aus Paris in seine amerikanische Wahlheimat nach Atlanta, Georgia, zurückgekehrt, wo der aus den Niederlanden stammende Professor für Psychobiologie an der Emory University seit 41 Jahren lebt.

In der französischen Hauptstadt sprach de Waal über das Thema seines neuen Buches „Der Unterschied: Was wir von Primaten über Gender und Sex lernen können“. Darin gibt der Verhaltensforscher faszinierende Einblicke in das Wesen von Schimpansen und Bonobos, unseren nächsten Verwandten, und hält uns gleichsam den evolutionären Spiegel vor. „Wir Menschen sind weiterhin Tiere und verhalten uns auf der sozial-emotionalen Ebene nicht viel anders als andere Primaten“, sagt de Waal, der seit fast 50 Jahren das Verhalten von Menschenaffen erforscht.