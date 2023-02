Was der Zuschauer als erstes sieht, als Anja Reschkes neues ARD-Format Donnerstagnacht auf Sendung geht, ist: Alexander Gauland von der AfD. Es ist ein Einspieler. Gauland sitzt in einer Talksendung, das Ganze ist schon eine Weile her, und spricht über die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen in der Flüchtlingskrise. Erwartungsgemäß fällt sein Urteil nicht schmeichelhaft aus. Er spricht von „Propaganda“. Auch Reschke sitzt in der Runde. An sie wendet sich Gauland dann persönlich: „Ich hab’ das mal – Entschuldigung, gnädige Frau – ‚Reschke Fernsehen‘ genannt.“

Schnitt: Eine Bigband spielt – und Anja Reschke läuft ins Studio wie auf einem Laufsteg. Der Raum ist nur mager ausgeleuchtet, schwarz und holzfarben. „Herzlich willkommen beim ‚Reschke Fernsehen‘“, sagt sie und schnipst mit den Fingern. Die Bigband verstummt. Reschke lächelt: „‚Reschke Fernsehen‘ ist die erste Sendung im deutschen Fernsehen, deren Titelgeber die AfD ist.“ Die allererste Pointe immerhin sitzt. Chapeau erstmal!