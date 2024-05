Als Phalanx für die Freiheit, als Bastion für autonomes Denken und Pluralismus – so geriert sich der Kulturbetrieb nur allzu gern. Aus dieser Position heraus erheben seine Vertreter bewährt überall dort den Zeigefinger, wo Intoleranz die eigenen hehren Ideale bedroht.

Schwierig wird es hingegen, wenn man in den eigenen Reihen die nach außen propagierten Werte nicht lebt. So just zu beobachten bei der Vergabepraxis des Internationalen Literaturpreises des Hauses der Kulturen der Welt, in die ein Bericht der ehemaligen Jurymitglieder Juliane Liebert und Ronya Othmann bedenkliche Einblicke gibt. Sie seien beeinflusst worden, hätten Diversity-Belangen den Vorrang gegenüber ästhetischen Argumenten geben sollen. Dass sie die Interna ans Tageslicht der Öffentlichkeit brachten, wertet Andreas Platthaus in der FAZ als Tabubruch, handelt es sich doch um einen veritablen Verstoß gegen die Vetraulichkeit. Zugleich war er dringend nötig, als Stein des Anstoßes, um den ganzen Filz bei Preisvergaben und Jurybesetzungen in der Branche offenzulegen.

Schon seit Jahren haben FAZ und SZ-Kritiker nahezu Stammplätze

Schon bevor es zu Absprachen und Beeinflussungen kommt, sind viele Prozesse unklar. Insbesondere die Frage, wer gelangt wann, warum und für wie lange in welches Gremium? Zu den harmlosen, aber auch schon mit einem gewissen Geschmäckle behafteten zählen mitunter die Besetzungen der großen beiden Auswahlkommissionen zur Verleihung des Deutschen Buchpreises und des Preises zur Leipziger Buchmesse. Schon seit Jahren haben FAZ und SZ-Kritiker darin nahezu Stammplätze, wohingegen die Journalisten von anderen überregionalen und regionalen Medien sich keiner solchen Stetigkeit erfreuen dürfen.

Noch weitaus tendenziöser mutet es an, wenn sich Preisträger und Juroren bereits aus anderen Zusammenhängen kennen, etwa von gemeinsamen Lesereisen. Oder wenn beispielsweise wie im Falle der Vergabe des Peter-Huchel-Preises, also der höchsten Auszeichnung für Lyrik im deutschsprachigen Raum, 2022 an Dinçer Güçyeter eine der Jurorinnen ein Jahr zuvor dessen Band positiv rezensierte.

Wie im Karussell bekommen bestimmte Autoren Schlag auf Schlag ihre Preise

Durch diverse Netzwerke werden so Prämierungen hin- und hergeschoben. Wie im Karussell bekommen dann bestimmte Autoren Schlag auf Schlag ihre Preise, weil ihre Buddies in den jeweils dafür nötigen Gremien sitzen und diese wiederum selbst von Station zu Station tingeln. Oder wie kommt es beispielsweise rational zustande, dass Monika Rinck seit 2012 durchgehend jährlich ein bis zwei Preise erhält? Ähnliches gilt für Jan Wagner. Von 1999 bis 2017 wurde ihm beinah durchgehend alle zwölf Monate eine Auszeichnung verliehen. Alles aus Gründen der höchsten Qualität? Christian Lehnert, einer der stärksten Vertreter zeitgenössischer Lyrik, der allerdings eher zurückhaltend, heißt: weniger in Seilschaften verbunden, lebt, erhielt in diesem Zeitraum zum Vergleich nur elf Preise und in teils größeren Abständen. Nur Zufall? Oder Resultat von Freundesfreunden und Vetternwirtschaft?

Was die bislang kaum geführte Diskussion um das Innenwesen und die Berufung von Jurys deutlich macht, ist die Notwendigkeit eines Mentorings. Viele Auslobungen werden letztlich durch Steuergelder finanziert, aber kaum kontrolliert. Um echte Unabhängigkeit bei den wesentlichen Entscheidungsfindungen zu gewährleisten, bedarf es eines transparenten Besetzungs- und Rotationsprinzips. Hierbei sollten Vertreter unterschiedlichster Medien und mit verschiedenen Wissenshintergründen berücksichtigt werden.

Aktuell erinnert manche Jury an Selbstbedienungsläden. Weil, zugespitzt, die Immerselben die immerselben Posten besetzen, verfestigen sich Richtungen und Präferenzen. Dass dann mitunter Diversity zum natürlichen Kriterium erhoben werden kann, überrascht wenig. Der Denkfehler dabei: Statt auf Quoten beruht wahre Vielfalt auf demokratischen Verfahren. Ob man dazu kommen wird? Unwahrscheinlich, denn wer will schon am Ast sägen, auf dem er sitzt?