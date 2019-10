Diese Kriterien scheinen die idealen Voraussetzungen für die Ausbreitung eines aufkeimenden legalistischen Islamismus darzustellen. Anders lassen sich bestimmte Entwicklungen in den neuen Bundesländern schwer beschreiben. In Chemnitz beispielsweise – ehemals Karl-Marx-Stadt – sollen inzwischen 22 Moscheegemeinden existieren, die wenig miteinander und noch weniger mit der Regierung im Sinn haben. In Meißen war die AfD bei der aktuellen Landtagswahl mit Abstand stärkste Partei. Dennoch versuchen – nach Aussage mehrerer Kirchenvertreter, Kommunalpolitiker und Vertreter der Zivilgesellschaft – Personen, denen man eine Nähe zu den Muslimbrüdern nachsagt, in Meißen Land zu erwerben, um eine Moschee zu bauen. Warum ausgerechnet dort, wo die AfD so stark ist?