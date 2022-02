Mit einem Text über Verhaltensweisen läuft man freilich Gefahr, als Spießer zu gelten. Das beginnt schon bei Wörtern wie Würde oder Anstand, die irgendwie altbacken klingen, auch ein bisschen überholt in Zeiten, in denen Menschen alles öffentlich machen, wovon Großmutter noch kompromisslos sagen würde, dass dieses oder jenes keinen Fremden etwas angehe. Doch das ist auch die Generation, in der es normal war, rasch zu heiraten, wenn aus wilder Ehe ein Kind wuchs, und die sich sehr viele Gedanken darüber machte, was wohl die Nachbarn denken.

Insofern ist es gut, dass sich die Zeiten geändert haben; dass heute nicht mehr als Tabu gilt, was nüchtern betrachtet gar keines sein müsste, und sich auch Begriffe wie Würde oder Anstand liberalisiert haben – dass wir uns heute also alle ein bisschen locker machen und entfalten können in unseren Vorstellungen von Diversität, Buntheit und Schrillheit. Also theoretisch jedenfalls.