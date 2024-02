Im SZ-Hochhaus in Berg am Laim, einem Stadtteil von München, der, wenn Sie mich fragen, eigentlich schon „aufm Land“ ist, ist die Aufregung derzeit groß. Die jüngsten Plagiatsvorwürfe gegen die stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid kratzen am Image einer Zeitung, deren Image bereits angekratzt ist; nach der regierungsfreundlichen Corona-Berichterstattung der SZ etwa – Autor Heribert Prantl sei an dieser Stelle als kluger Kopf unbedingt ausgenommen – und der missglückten Flugblatt-Kampagne der Zeitung gegen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger vergangenes Jahr.