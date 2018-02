Slavoj Zizek, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten Philosophen der Gegenwart. Der in Ljubljana geborene Denker war 1990 in Slowenien Präsidentschaftskandidat. Seit Anfang 2007 ist er International Director des Birkbeck Institute for the Humanities an der University of London. Hegel, Marx und Lacan haben seine Werke maßgeblich beeinflusst. Er bezeichnet sich als eurozentrischen Marxisten.

Ist Ernst Lubitschs Ansatz in unserer heutigen Zeit nicht an seine Grenze gekommen? Wir erfahren mehr und mehr, dass das, was für Lubitsch noch ein Witz war, jetzt einfach im realen (politischen und ideologischen) Leben in die Tat umgesetzt wird. Erinnern Sie sich an den Film „Sein oder Nichtsein“ und an Oberst Erhardts legendären Spruch „Wir machen die Konzentration, die Polen sind zuständig für das Lagern“ – könnte der heutige Manager, der die Politik der Austerität befürwortet, nicht etwas Ähnliches sagen? „Wir machen die Politik, die gewöhnlichen Leute sind für die Austerität zuständig“? Vielleicht funktioniert die Art der Lubitsch-Witze nur, solange wir noch über liberale Heuchelei spotten können – aber was bleibt uns in unserer Zeit, in der sich die Macht brutal ausbreitet und die liberal-humanitär-demokratische Maske fallen lässt? Man ist fast versucht zu sagen: Bring uns diese heuchlerische Maske zurück!

Lubitsch wäre jedoch bewusst gewesen, dass ein solches direktes „Fallenlassen der Masken“ immer eine Fälschung ist. In den „revolutionären“ sechziger Jahren war es Mode, die Perversion gegen den Kompromiss der Hysterie zu verteidigen: Ein Perverser verletzt direkt die gesellschaftlichen Normen, er macht offen, wovon ein Hysteriker nur träumt oder als Symptome mehrdeutig artikuliert. Mit anderen Worten bewegt sich der Perverse effektiv über den Meister und sein Gesetz hinaus, während der Hysteriker seinen Meister nur auf zweideutige Weise provoziert, was auch als Forderung nach einem authentischeren, wahren Meister gedeutet werden kann... Gegen diese Ansicht betonten Sigmund Freud und Jacques Lacan konsequent, dass Perversion, weit davon entfernt, subversiv zu sein, die verborgene Vorderseite der Macht ist: Jede Macht braucht Perversion als ihre inhärente Transgression, die sie aufrechterhält.

