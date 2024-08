Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Peter Hoeres ist Professor für Neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

In seiner Bilanz der kommunistischen Verbrechen, dem „Schwarzbuch des Kommunismus“, fragte Stéphane Courtois 1997 auch danach, warum so viele Intellektuelle im Westen blind für die massenhaften grauenvollen Untaten waren. Ein Grund war, dass viele Linke eine – ihre – Utopie in der Verwirklichung sahen. Dabei kann man eben kein Omelett machen, ohne Eier aufzuschlagen. Courtois und seine Mitstreiter standen dann einigermaßen fassungslos vor der Schreckensbilanz des roten Terrors.

Die links-islamistische Querfront Ähnlich ergeht es den Beiträgern des Buches „Siebter Oktober Dreiundzwanzig“, die der Historiker Vojin Saša Vukadinovic in ziemlicher Eile nach dem Angriff der Hamas auf Israel um sich geschart hat. Allesamt haben sie Migrationshintergrund, viele kommen aus der Linken. Alle sind sie doppelt empört: über den barbarischen Angriff der Hamas und weiterer zum Teil sogar bei Juden beschäftigter Palästinenser auf israelische Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder, Babys, über die Geiselnahmen und die brutalen Schändungen von Frauen und Mädchen.