Nicht nur im Winter ähneln die endlosen Weiten der nördlichen Teile Sibiriens und Nordamerikas einer überdimensionalen Tiefkühltruhe. Auch wenn manchmal die Sommerluft bei Temperaturen über 30 Grad Celsius flimmert, Heerscharen fliegender Plagegeister gnadenlos jeden Millimeter ungeschützter Haut malträtieren und das Land sich in eine unwirtliche Sumpflandschaft verwandelt, bleibt der Boden meist schon in wenigen Dutzend Zentimetern Tiefe das ganze Jahr über fest gefroren. Zumindest heute noch. Seit der Klimawandel aber den hohen Norden viel schneller als den Rest der Welt aufheizt, steigen in dieser Tiefkühl­truhe die Temperaturen. Und zwar nicht nur in der Luft, sondern auch im dauerhaft gefrorenen Boden. Der Eiskeller der Erde beginnt langsam aufzutauen. Und könnte so in einem fatalen Kreislauf das Klima weiter aufheizen.

Schließlich sind die in Sibirien zum Teil mehr als einen Kilometer tief gefrorenen Böden ein kaltes Erbe der Eiszeiten. Noch vor 20.000 Jahren lagen über weiten Teilen Nordamerikas, Europas und einigen Gebieten im Westen von Sibirien mächtige Gletscher. Die Kälte von diesen Eiskappen flutete auch die riesigen Regionen im Norden, die nicht von Eis bedeckt waren. Trotzdem boomte in diesen kalten Steppen das Leben, dort weideten Wollhaarmammuts, Wollnashörner, Moschusochsen, Saiga-Antilopen, Steppenbisons und Wildpferde. Nach ihrem Tod landeten etliche dieser Tiere und gigantische Mengen der dort wachsenden Pflanzen im Boden, in dem sie bald einfroren.