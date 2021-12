Noam Chomsky

So verteidigte der Sohn jüdischer Einwanderer 1979 in einem Essay sogar Robert Faurissons Recht auf Meinungsäußerung. Der später verurteilte französische Literaturwissenschaftler hatte zuvor öffentlich die Existenz von Gaskammern als Vernichtungsinstrumente der Nazis und später auch die Echtheit des Anne-Frank-Tagebuchs bestritten. In der Folge wurde auch Chomsky selbst als Antisemit bezeichnet.