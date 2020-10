Nun ist Nena nicht der erste Popstar aus den 80ern, der im Alter ins Esoterische abdriftet. So ließ sich Nina Hagen im Jahr 2009 taufen und beteuerte in einem Interview, dass sie Jesus gegenübersaß. Das erstaunt nicht, weil die Punkerin ja schon in den 80ern von Ufos sang und generell eher nicht den Eindruck machte, als ob sie viel Zeit in dieser Welt verbringen würde.