Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Dr. Hüseyin Cicek emigrierte als Siebenjähriger mit seiner Familie nach Österreich. Der promovierte und habilitierte Politik- und Religionswissenschaftler arbeitet am Institut für Religionswissenschaft der Universität Wien und ist derzeit Fellow an der AIA („Academy of International Affairs“) in Bonn. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die alevitische Diaspora in Europa, die innen- und außenpolitische Agenda der Türkei und Radikalisierungsprozesse innerhalb der türkischen Gemeinden Deutschlands und Österreichs.

Herr Cicek, der Nahostkonflikt . Gerade für muslimische Migranten scheint das Thema sehr emotional besetzt zu sein. Welche Folgen hat diese Emotionalisierung für verschiedene migrantische Gruppen in Deutschland?