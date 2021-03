Royals-Geschichten interessieren mich normalerweise nicht die Bohne. Bevor ich mich mit pseudo-höfischem Blödsinn beschäftige, schaue ich notfalls eher noch einen Münster-Tatort an. Aber was die britische Königsfamilie gerade mal wieder abgeliefert hat, das ist dann doch ein Stoff, an dem man nicht einfach vorbeilaufen kann. Wenngleich es einem da eher so geht wie bei einem überfahrenen Hund auf der Straße: Sehen will das eigentlich keiner, aber der Kadaver zieht den Blick irgendwie doch magisch auf sich.

Und bei den Windsors sowie all jenen, die irrtümlich dazu gezählt werden, geht es ja tatsächlich auch um Magie. Nur, dass diese sich nicht mehr speist aus einer jahrhundertealten Familientradition, sondern neuerdings schnurstracks auf Zeichentrick-Märchen von Disney rekurriert. So hat es jedenfalls Herzogin Meghan von Sussex, geborene Markle, in ihrem herzensbewegenden Interview mit der amerikanischen Talkshow-Legende Oprah Winfrey gerade erzählt. Ihre Lebensgeschichte verglich sie dort tatsächlich mit Arielle – also jener Meerjungfrau, die ihre Stimme verlor um der Liebe zu einem Menschen wegen. Das alles ist dermaßen kitschig und infantil, dass es einem selbst fast die Sprache verschlägt. Nur fürs Protokoll: Meghan besucht nicht mehr die Grundschule, sondern sie ist bald 40 Jahre alt.