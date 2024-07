So auch in den Medien. Gilt es hier, einen Gesprächspartner vorzustellen, geht es automatisch um seinen oder ihren Beruf. Oft ist das angebracht: In einer Corona-Reportage will man erfahren, dass es sich beim Interviewten um einen Virologen handelt. Und in Talkrunden zum Ukraine-Krieg kann es beruhigen, es mit „Politologen“ und „Slawisten“ zu tun zu haben. Nicht immer sind jedoch die Verhältnisse klar und überschaubar. Hat sich etwa ein halbes Dutzend Politologen im TV-Studio versammelt, wird die Sache kompliziert. Bei so dichtem Fachwissen weicht die Regie daher gerne auf Attribute aus: „Hat in Harvard gelehrt“ wird dann eingeblendet oder „Spricht Ukrainisch“ oder „Findet Putin auch doof“. Okay, letztere sind erfunden und dienen an dieser Stelle lediglich der Veranschaulichung.