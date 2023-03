Wir leben in der Zeit der Virologen. In den letzten drei Jahren hat uns diese kleine Berufsgruppe nicht nur erklärt, was Coronaviren sind und worin ihre Gefahr besteht. In der Politikberatung hat sie zudem indirekt Einfluss auf Gesetzgebung und Gesellschaft gehabt. Während viele Leitmedien den Eindruck vermittelt haben, es bestehe weitestgehend Konsens unter den virologischen Fachwissenschaftlern, gab es indes auch Stimmen, die immer wieder aus der großen Monofonie ausgeschert sind.

Zu diesen gehörte auch der Mediziner und Inhaber des Lehrstuhls für Arbovirologie am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut Jonas Schmidt-Chanasit. Früh äußerte sich der 1979 in Berlin-Pankow geborene Virologe kritisch gegenüber dem Nutzen einer flächendeckenden allgemeinen Maskenpflicht und hinterfragte den epidemiologischen Sinn der späteren 2G-Maßnahmen. Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht Jonas Schmidt-Chanasit über die Faszination von Viren, über seine Sozialisation in der DDR und über die Frage, wie diese einstige Ost-Kindheit auch seinen Blick auf die späteren Corona-Maßnahmen mitgeprägt hat.

Jonas Schmidt-Chansasit (l.) und Ralf Hanselle in der Cicero-Redaktion

Als Bürger wünscht sich Jonas Schmidt-Chanasit nun eine politische Auseinandersetzung mit den letzten Jahren; als Virologe mahnt er eine wissenschaftliche Aufarbeitung an. Wie sehr die gelingen kann, das hängt nun auch davon ab, wie offen und diskursiv geredet wird. Jonas Schmidt-Chanasit ist sehr offen. Und das nicht nur im Podcast-Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero.

Das Gespräch wurde am 27. März 2023 aufgezeichnet.



