Frau Eckhart, wer hat oder was hat Sie zuletzt zum Lachen gebracht?

Meine Mutter, mit der ich bis gestern noch außer Landes war. Wir teilen uns eine ähnliche Form des Humors. Narzisstisch könnte man sagen, in gewisser Form hab ich mich selbst zum Lachen gebracht.

Die Kunstfigur, die Sie verkörpern, wirkt, als würde ihr das Lachen Schmerzen bereiten. Man denkt an eine Gräfin aus der k.u.k-Monarchie des 19. Jahrhunderts, die der Moderne ratlos gegenübersteht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Figur zu entwickeln?

Das ist relativ organisch gewachsen. Ich will auch niemandem die Illusion einer Figur nehmen. Ich beobachte das eher amüsiert von außen, wo die Grenze zwischen Figur und Person gezogen werden, ohne das selbst zu analysieren. Das ist nicht meine Aufgabe als Künstlerin. Dieser Prozess läuft unbewusst. Das darf nicht durchstrukturiert werden. Sonst würde ich keine Kunst machen, sondern Propaganda.

Diese Figur spricht über Dinge, über die man eigentlich nicht spricht. Über Körperflüssigkeiten, Sex mit Tieren oder Minderheiten. Woher rührt Ihre Lust an der Provokation?

Ich weiß nicht, ob das Lust an der Provokation ist. In Österreich ist es idiomatisch zu sagen: Ein Witz ist tief, also im Sinne von „unter der Gürtellinie.“ Tief heißt aber auch tiefgründig, und ich war immer schon der Ansicht, dass das Tiefgründige und das Abgründige sehr nah beieinander liegen.

Sind die Grenzen des Sagbaren in Österreich weiter als in Deutschland?

Nein, die Grenzen des Sagbaren werden in Deutschland und Österreich gleichermaßen ausgedehnt. Was ich nicht befürworte, sofern es nicht auf einer Kabarettbühne passiert. Ich goutiere es nicht, dass sich andere meiner Narrenfreiheit bemächtigen.

Wer nimmt Ihnen die denn weg?

Na ja, der letzte Ort, wo politische Korrektheit stattfindet, ist die Politik. Der Anstand zählt da nicht sonderlich. Als Gegenreaktion halten Anstand und Moral umso mehr Einzug in die Kunst. Da ist es aber fehl am Platz. Es wäre in der Politik eigentlich besser verortet. Aber weil der Kampf dort aussichtslos erscheint, erlegt man diesen jetzt der Kunst auf. Ein gefährlicher Weg.

Haben Sie da jemand Bestimmten im Visier?

Wir kennen die unsäglichen Reden rechter Parteien. Es ist also keine ideale Zeit für Satire. Welche Grenze soll sie denn noch überschreiten, wenn alle Zugang zur Öffentlichkeit haben und sich derart ungeniert äußern, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen?

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ