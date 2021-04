Vor zwei Wochen hat die Jury des diesjährigen Preises der Leipziger Buchmesse ihre Nominierungs-Liste veröffentlicht. Es war eine – wie wir hier kommentierten – literarisch vielstimmige und überzeugende Auswahl, die sich auf wohltuende Weise von den Aufgeregtheiten der ohnehin täglich debattierten Identitätspolitik unbeeindruckt zeigte. Zu unbeeindruckt, wie wir damals gleich befürchteten – obwohl immerhin in der belletristischen Sparte vier Frauen neben nur einem Mann standen, und darunter eine 96jährige und eine 81jährige.

Zu unbeeindruckt von identitätspolitischen Erwägungen ist die Auswahl nun tatsächlich einigen hundert Unterzeichnern eines im Netz kursierenden Offenen Briefes erschienen, die die Liste deshalb zum Anlass nehmen, diskriminierende „institutionelle Strukturen innerhalb der deutschen Gesellschaft“ zu beklagen. Besonders auch im Literaturbetrieb gebe es „offensichtlich“ eine „Struktur“, „die Schwarze Schriftsteller:innen und Schriftsteller:innen of Colour ausschließt“. Also von „weiß“ abweichende Hautfarben waren, so die Meinung der Unterzeichner, auf der Liste wegen dieser „Struktur“ nicht vertreten.

Hautfarben-Quoten?

„Dabei hätte es“, wie es weiter heißt, „gerade in diesem Frühjahr genug Auswahl gegeben an Autor:innen, die bereits öffentliche Anerkennung und Auszeichnungen erhalten haben.“ Spätestens hier führt dieser ganze Ansatz ins Unglück. Eine Jury wählt die nach ihrer Meinung literarisch besten Werke aus. Das ist die Idee. „Genug Auswahl“ unter den Nicht-Berücksichtigten wird es immer gegeben haben. Und mit einer mahnenden Hautfarben-Quote in den Jury-Köpfen müssten „weiße“ Autoren immer das Gefühl haben, aus diesem Grund nicht auf den Listen zu erscheinen, während die „of Colour“ sich fragen (lassen) müssten, ob ihr Buch nur aus diesem einen Grund berücksichtigt wurde. Ganz konsequent schlägt der Brief sogar vor, eine andere Art Quote sozusagen noch vorzuverlagern, von den Nominierungslisten gleich in die Jurys selbst. Dort sollte es Positionen „für neue Juror:innen geben, die den Blick für neue, diverse Literatur weiten“. So wären in der Tat die Nominierungsaufgaben gleich klar verteilt. Dann doch lieber keine Preise.

Widerspruch verdient auch die Art, wie in diesem Brief überhaupt über Literatur gesprochen wird – wie sie sein soll und zu welchen Veränderungen sie anzuleiten hat. Es befremdet, wie umstandslos hier Fragen gesellschaftlicher Diversität und institutioneller Repräsentanz, deren gesellschaftspolitische Bewirtschaftung – und Literatur, also Kunst, kurzgeschlossen werden. Die „Vielfalt“ der Literatur ist hier bloß eine Voraussetzung, dass sie eine „gesellschaftliche Aufgabe“ übernehmen kann, nämlich wiederum Vielfalt zu fördern und „gesellschaftliche Strukturen und herrschende kulturelle Vorstellungen in Frage zu stellen“.

Was soll Literatur?

Vielleicht aber soll Literatur – horribile dictu – gar nichts? Oder vielleicht nur dies: Den Leser nicht unverändert zurücklassen? In ihm etwas in Bewegung setzen und innere Erfahrungen anreizen, die sich von den Bewegungen und Erfahrungen etwa durch das tägliche sonstige Medien-Geschehen unterscheiden? Und jener Satz gehört hierher, der so herrlich den Eigensinn des literarischen Werks, aber im Grunde jedes Kunstwerks ausdrückt: Der Text ist klüger als sein Autor! Das ganze volle Werk ist immer reicher an Bedeutung als das limitierte Reden über das Werk – und sei es der Autor selbst, der redet. Hier in diesem Brief sind dagegen alle klüger als jedes Buch, das immer irgendwelche Ansprüche zu erfüllen und für irgendetwas außerhalb seiner selbst zu stehen hat.

Und darf man Zweifel äußern an der hier auch nur anekdotisch, nicht empirisch, vorgebrachten These, schwarze Autorinnen und Autoren, People of Colour, würden benachteiligt im Literatur- und Stipendienbetrieb des Landes? Dazu hört man aus diesem Betrieb durchaus auch anderes. Dass nämlich sehr viele Beteiligte in den Verlagen und den Preis- und Stipendien-Jurys längst ziemlich wach und „woke“ sind (was nicht dasselbe ist) und einen Teufel tun würden, Bücher von People of Colour zu übersehen.

Vielfalt der literarischen Stile

Deshalb wusste man ja auch sofort, als man vor zwei Wochen die Liste sah: Oh oh, das gibt Ärger. Und die Leipziger Juroren wussten es auch – hofften aber (mutig und ehrenwert), dass es anders kommen würde. Hofften, dass man ihnen zutrauen würde, dass ihre reine Lese-Begeisterung und literarische Kennerschaft den Ausschlag bei ihrer Auswahl gegeben habe. Hofften, dass man sie für selbständig genug halten würde, um ihnen nicht das zu unterstellen, was dieser Brief nun tut (auch wenn er, sinnlos genug, behauptet, er richte sich nicht gegen die Jury-Mitglieder): Dass sie im Grunde willen- und bewusstlose Handlanger „weißer“ Literaturbetriebsstrukturen sind.

Dass, letzter Punkt, die Vielfalt von Welt und Kunst über die Vielfalt dieser fünf völlig verschiedenen literarischen Töne und Stile auf der Buchpreisliste gewürdigt sein könnte, kommt hier offenbar niemandem in den Sinn. Und wenn man die Vielfalt der Autor-Hautfarben für einen Garanten der Vielfalt der Literatur hält, findet man es umgekehrt offensichtlich ganz unvorstellbar, dass etwa eine in Deutschland geborene Frau mit schwarzer Mutter ein Buch schreibt, das auch von einer in Deutschland geborenen Frau ohne schwarze Mutter geschrieben sein könnte. Was vielleicht wiederum daran liegt, dass man hier glaubt, es könne eh nur um einen selbst gehen, wenn man ein Buch schreibt. Und dass man, davor noch, glaubt, was man selbst erfahre, hänge eben von der eigenen Hautfärbung ab.

Merkmals-blinder Universalismus

Man ist doch nicht rassistisch, wenn man diesen Hautfarben-Determinismus für unplausibel und unterkomplex hält! Im Gegenteil: Man ist bewusst merkmals-blind, was unter dem Namen des Universalismus einmal ein Ehrentitel war, und sieht nur den individuellen Menschen. Und was der Mensch erfahren hat und was vielleicht zu Literatur wird, ist so unvorhersehbar und so vielfältig und verschieden wie die Menschen es alle miteinander sind.

Möge das beste Buch gewinnen.