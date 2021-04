Es ist eine Nominierungsliste, die sich in mehrfacher Hinsicht auf das Erfreulichste vom Zeitgeist abhebt. Nominiert sind in der Belletristik Iris Hanika mit „Echos Kammern“ (Droschl), einem ironischen, heiteren, komischen Buch um zwei nicht mehr junge Autorinnen zwischen New York und Berlin, einer Geschichte über Gentrifizierung und Tourismus und Hipster-Vertreibung aus Stadtvierteln, und über die Liebe. Judith Hermann mit ihrem neuen Roman „Daheim“ (S. Fischer), in dem es um eine Frau in der Lebensmitte geht, die Altes loslässt und sich fragt, wie sie Neues beginnt und aus dem Alleinsein ein neues Losgehen entwickelt. Christian Kracht mit seiner eigenwillig-schrägen Faserland-Fortsetzung „Eurotrash“ (Kiepenheuer & Witsch), einer düster-komischen Reise mit der Mutter durch die Schweiz in die Abgründe der eigenen Familie.