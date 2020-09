Der Fall ist bizarr und traurig zugleich. Vergangene Woche sorgte die Meldung für Aufmerksamkeit, dass eine 39-jährige Professorin an der George Washington University sich mindestens ein Jahrzehnt lang als schwarze Frau ausgegeben hatte. Ihr Name ist Jessica A. Krug, aufgewachsen als weiße Jüdin in einem Vorort von Kansas City. Krug hatte sich bis zu ihrer „Enttarnung“ mehrere Identitäten zugelegt; zuerst war es eine vermeintlich nordafrikanische Abstammung, dann die einer Afroamerikanerin. Schließlich hatte sie behauptet, karibische Wurzeln zu haben und aus einem Schwarzenviertel im New Yorker Stadtteil Bronx zu stammen („Caribbean rooted Bronx Blackness“).

Erfundene Leidenserfahrung Da stellt sich natürlich zunächst die simple Frage, warum sie diese Legenden entgegen ihrem Erscheinungsbild so lange aufrecht erhalten konnte. Bilder von ihr zeigen eine Frau mit pechschwarzem Haar und Creolen-Ohrringen, deren Teint allenfalls als hellbraun bezeichnet werden könnte. Ob sich niemand traute, das Offensichtliche anzusprechen, weil dies gewissermaßen eine rassistische Übergriffigkeit bedeutet hätte, sei einmal dahingestellt. Die eigentliche Brisanz der Causa Jessica Krug besteht jedenfalls darin, dass sie sich nicht nur eine falsche Ethnie angeeignet hat, sondern insbesondere auch die dazu passende Leidenserfahrung. Tatsächlich war Jessica Krug nämlich nicht nur Dozentin für afrikanische und afroamerikanische Geschichte. Sie trat darüber hinaus auch als „schwarze“ Aktivistin in Erscheinung.

