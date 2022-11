So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Nun haben wir also November. So allmählich könnte ja die Vorfreude beginnen. Diesmal vielleicht weniger auf die nahende Adventszeit und das Weihnachtsfest, sondern auf die erste Stufe der „Gaspreisbremse“, mit der im Dezember die komplette monatliche Abschlagszahlung für Gas nicht aus der eigenen Geldbörse, sondern mit dem von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten „Doppelwumms“ bezahlt werden soll. Und Rentner können sich auf eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro freuen.

Aber der November hat – ganz unabhängig von Krieg, Inflation und Krise – auch stets erhebliche Schattenseiten, vor allem aus kulinarästhetischer Sicht. Trotz mehrerer, regelmäßig bekräftigter Fatwas der Geschmackspolizei ist dieser Monat stets von zwei saisonalen Epidemien geprägt, die nicht auszurotten sind und gegen die auch keine Impfung hilft. Denn in diesem Monat sind Millionen Deutsche nicht davon abzuhalten, zwei der schrecklichsten Getränke zu sich zu nehmen, die die Evolution auf einem ihrer zahlreichen Irrwege hervorgebracht hat.