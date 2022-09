So erreichen Sie Hubertus Knabe:

Seit einigen Tagen kann man sich auf Youtube ansehen, wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor einem Heizkörper kniet und am Thermostat hantiert. In einem Video fordert der Grünen-Politiker die Zuschauer auf: „Einfach vorm ins Bett gehen den Thermostat runterdrehen.“ Zur Begründung erklärt er mit wichtiger Miene, eine Absenkung der Heiztemperatur um ein Grad würde den Energieverbrauch um sechs Prozent reduzieren. Und damit das auch jeder versteht, hält er zuerst seinen Daumen in die Luft und anschließend sechs gestreckte Finger.

Das Video ist „Tipp 01“ einer neuen Kampagne mit dem Titel: „Cleverland – Zusammen Energie sparen". Kretschmann fordert darin die Bürger dazu auf, wegen des Krieges in der Ukraine weniger Energie zu verbrauchen. Bereits Mitte August hatte der baden-württembergische Regierungschef erklärt, man müsse nicht dauernd duschen, denn auch der Waschlappen sei eine „brauchbare Erfindung“. Zu der jetzt gestarteten Kampagne, die 200.000 bis 300.000 Euro kosten soll, gehören neben mehreren Videos auch ein „Energie-Sparbüchle“ und eine sechswöchige Tour durch Baden-Württemberg.