Braucht Deutschland eine konservative Wende? Das wollte Louis Klamroth am Dienstagabend bei „Hart aber fair“ diskutiert wissen. Und schon die Auswahl der Gäste zeigte: In dezidiert nicht-konservativen Kreisen – wozu ich die aktuelle Redaktion von „Hart aber fair“ nach den Erfahrungen der vielen Sendungen in der Nach-Plasberg-Ära freimütig zählen würde – herrscht offenkundig Verwirrung darüber, was „konservativ“ eigentlich sein soll.

Das wäre nicht schlimm, würde man in eine solche Sendung dann wegen Klärungsbedarf intellektuelle Konservative einladen, die das mit dem „conservare“, dem Bewahren also, erklären würden. Etwa dahingehend, dass es im Konservatismus nicht darum geht, an allem Alten stur festzuhalten, sondern etwa darum – um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen –, dass nicht jede Veränderung gleich ein Fortschritt ist und dass die linksgrüne Begriffsverwirrung, bei der man vor lauter Hysterie gegen rechts nicht mehr fähig scheint, zwischen „konservativ“, „rechtspopulistisch“ und „rechtsextrem“ zu unterscheiden, ein großes Problem ist für die Debattenkultur in diesem Land.