Mit diesem Shitstorm hatten die Borkumer wohl nicht gerechnet. Das NDR-Magazin „Panorama“ berichtete in seiner jüngsten Ausgabe über Höllenqualen, die junge Frauen alljährlich erleiden, wenn auf der westlichsten der Ostfriesischen Inseln „Klaasohm“ gefeiert wird. Junge Männer, in furchterregende Kostüme gekleidet, gehen dann als Schreckgestalten um. Es kommt vor, dass sie Deerns, die ihnen über den Weg laufen, mit Kuhhörnern verprügeln. Kern des Fests ist aber der rituelle Kampf der Klaasohme untereinander. Klaasohm ist ein Fest für die Borkumer, nicht für Touristen. Deshalb wird auf der Insel wenig Aufhebens davon gemacht, was in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember passiert.

Das Fest bezieht seinen Sinn aus der langen Abwesenheit der Männer, als Borkum noch eine Hochburg des Walfangs war. Wenn die Seeleute nach Monaten im Nordatlantik auf ihre Insel zurückkehrten, wollten sie dem Weibsvolk zeigen, wer Herr im Haus ist. Deshalb gehört eine gehörige Portion – ritualisierter – Gewalt zum Klaasohm.