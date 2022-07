Nachdem ich mich durch eine 45-minütige Folge der Comedy-Sendung „One Mic Stand“ mit Karl Lauterbach als Gast gequält hatte, fühlte ich eine tiefe Übereinstimmung mit Strunks Worten. Weil ich in ihnen die Sprachlosigkeit widergespiegelt sah, die mich ergriffen hatte. Strunks Sätze sezieren ja nicht, was genau so schlimm an deutschen Comedians ist, was ihren Nicht-Humor von Humor unterscheidet – das tut Strunk an anderer Stelle.