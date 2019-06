Es war Jürgen Habermas, der den Begriff des Verfassungspatrioten – er stammt von dem Politologen Dolf Sternberger – populär machte. An diesem Begriff nimmt die Neue Rechte besonders Anstoß. Wenn Patriotismus dadurch gekennzeichnet sein soll, dass man sich zu einem Volk, einer Nation, einer Heimat im emphatischen Sinne des Wortes bekennt, dann hat man vor Augen, was Oswald Spengler eine „Kulturseele“ nannte und mehr der Romantik verpflichtete Geister als „Volksseele“ bezeichnen – mögen auch die, die so reden, sich durch kein religiöses Bekenntnis gebunden fühlen. Es gibt eben den Glauben an das „Eigene“, die eigene Geschichte und die eigene kollektive Wesensart als etwas Letztes, Absolutes, um nicht zu sagen: Heiliges.

Der Verfassungspatriot des Jürgen Habermas hingegen ist eine zugleich abgespeckte und anspruchsvolle Version des Patrioten. Wenn bei Habermas von legitimer Verfassung die Rede ist, dann als Ergebnis einer Willenszusammenstimmung des idealen Souveräns, der kein anderer sein kann als das Volk, welches den von Kant geforderten „Ausgang aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit“ vollzogen hat. Es handelt sich um das Volk als aufgeklärtes Kollektivsubjekt.

