Ein Chefredakteur mit Schadenfreude

Wer Haltung sagt, der will betrügen: An diesen schlimmen Verdacht beginnen wir uns schleichend zu gewöhnen. Nun hat ein Journalist ausgeplaudert, was mittlerweile das Schwungrad der Haltung eben auch befeuert: die Schadenfreude. Besagter Journalist stammt nicht aus dem für Zynismen jedweder Art bekannten Berliner Politbiotop, sondern aus Ulm. Das macht die Sache brisant. Bis in die Tiefen der Provinz, bis zur Südwest-Presse unter Chefredakteur Ulrich Becker ist der aburteilende Bekenntnisstolz vorgedrungen. Becker schreibt am 7. August 2018: „Schadenfreude“ habe bei ihm die Meldung ausgelöst, Markus Söder sei „der unbeliebteste Landesvater der Republik“. Nichts anderes habe der „laut tönende Rechtsausleger“ verdient.