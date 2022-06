Es war wie bei der Oscarverleihung, als die Kamera während der Urteilsverkündung auf das Gesicht von Heard und ihren Anwälten hielt, indiskreter als jeder Paparazzo: Sie trug schwarz, aber eigentlich war sie nackt, und man hätte sie, die durchgeknallte Lügnerin, hinterher auch ganz klassisch zum Scheiterhaufen führen können, unter dem weltweiten Gejohle der Internet-Gemeinde – und Johnny Depp feierte cool in irgendeinem Pub in England. Ich habe mich fast täglich in den Livestream des Prozesses geklickt und mir dann selbst, ähnlich wie die Richterin der Jury, ein paar Fragen gestellt: