Imam-Ausbildung an deutschen Universitäten - „Mehr solide ausgebildetes Religionspersonal täte gut“

Im Dezember startet ein Studienprogramm, das Lehrer auf Imam-Tätigkeiten vorbereiten will, in Teilzeit. Doch können „Imame made in Germany“ im Kampf gegen Islamismus helfen? Ein Gespräch über den westlichen Super-Imam, die Unzufriedenheit der Muslime in Deutschland mit ihren Vorbetern, politische Einflussnahme aus dem Ausland und alternative Finanzierungsmodelle.