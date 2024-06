Anders als ein traumhafter Karrieresprung kann wohl nicht bezeichnet werden, was Holger Jacob-Friesen in diesen Monaten erlebt. Seit Anfang März darf er sich Direktor der weltberühmten Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800 in Dresden nennen. Den Kunsthistoriker, dessen neuer Arbeitsplatz der prunkvolle Semperbau am Zwinger inmitten der Dresdner Altstadt ist, zieht es damit aus der badischen Beamtenstadt Karlsruhe in die Königsklasse der europäischen Museumslandschaft. „Es ist eine ganz besondere Ehre, ein derart großartiges Schatzhaus der Kunstgeschichte mit einer solch bedeutenden Sammlung in die Zukunft führen zu dürfen“, sagt Jacob-Friesen stolz.

Braunes Haar, Seitenscheitel und unauffällige Brille – für die oftmals schrille Kunstwelt macht Jacob-Friesen im ersten Moment einen nüchternen, fast biederen Eindruck. Doch legt sich all dies, wenn er mit charismatischer Begeisterungsfähigkeit zu sprechen beginnt. Bei allem, was er sagt, klingt seine Grundüberzeugung durch: „Ich denke, in erster Linie muss ein guter Direktor einer Gemäldegalerie für das brennen, was in jedem Haus oberste Priorität haben sollte: die Kunst.“