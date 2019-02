Hitler Tagebücher - Die Geschichte hinter dem Skandal

Der 25. April 1983 machte Geschichte in Deutschland: Es war der Tag, an dem der „Stern“ die Hitler-Tagebücher vorstellte. Einen Monat später wurden sie als Fälschungen enttarnt. Das Magazin arbeitet diese Geschichte jetzt in Form einer Podcast-Serie auf: vom Finden und Kauf der Bücher bis zum Prozess