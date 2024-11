Vorweg: In dieser Kolumne wird weder der Wahlsieg von Donald Trump noch die Implosion der Ampel-Regierung mit auch nur einer Silbe erwähnt. Vielmehr geht es ums „Schmoren“. Also einen jener Begriffe, die sich im Sprachgebrauch teilweise weit von ihrer ursprünglichen Bedeutung entfernt haben. Gerne würde man den einen oder anderen Finsterling „ewig in der Hölle schmoren“ sehen. Oder man will jemanden „schmoren lassen“, also eine Antwort oder Entscheidung lange verzögern. Beliebt ist auch die abwertend gemeinte Kennzeichnung, dass eine Person oder eine ganze Gruppe „nur im eigenen Saft schmort“, also sehr eindimensional denkt und handelt.

Aber letzteres kommt der eigentlichen Bedeutung schon deutlich näher. Denn schließlich handelt es sich beim Schmoren um eine Kochtechnik, die tatsächlich vor allem darauf basiert, dass etwas lange bei moderaten Temperaturen in einem geschlossenen Topf im eigenen Saft gart, mit dem Ziel einer zarten Konsistenz und einer optimalen Entfaltung und Verschmelzung der Aromen.