Erfolg und Misserfolg äußern sich in der Programmplanung beim Fernsehen in banaler Weise. Was funktioniert, wird weitergemacht. Was super funktioniert, bekommt einen besseren Sendeplatz. Was nicht ausreichend gut funktioniert, bekommt eine Bewährungsfrist. Und was nicht funktioniert, wird gestrichen. Allerdings ist die Programmplanung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk weniger radikal als bei den privaten Fernsehsendern.

Das liegt daran, dass bei ARD und ZDF langfristiger geplant wird. Der Rundfunkbeitrag macht es möglich, auch Sendungen im Programm zu halten, die, wie man in Medienmacherkreisen sagt, nicht gut performen. Entweder, weil sich deren Mehrwert nicht allein an der Einschaltquote bemessen lässt, was ein ehrenwertes Motiv ist. Oder weil es den Verantwortlichen egal ist, was die Zuschauer denken, weil der Rundfunkbeitrag trotzdem fließt. Ein Motiv, das weniger ehrenwert ist.