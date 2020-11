In China begrüßten sich die Menschen während der Mao-Zeit mit: „Haben Sie heute schon gegessen?“ Damals gab es lange Hungerperioden, besonders beim „Großen Sprung nach vorn“ und in der Kulturrevolution, und so konnte man der Frage ihre Berechtigung nicht absprechen. Sie verstieß zwar gegen das Prinzip der sozialen Distanz, zumindest einem Fremden gegenüber und bei flüchtigen Begegnungen, doch das war akzeptabel. Problematisch ist allerdings, dass sie sich einbürgerte, die Hungerzeiten überdauerte und noch jahrzehntelang als Floskel in Gebrauch blieb. Droht uns dies auch mit „Bleiben Sie gesund“?