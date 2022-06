So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Mit der Ironie, das ist ja so eine Sache. Im Grunde handelt es sich um eine sprachliche Stilfigur, die überlegenen Spott signalisieren soll, indem man das Gegenteil dessen sagt, was man eigentlich sagen will. Etwa indem man eine misslungene Handlung lobt – „das war ja großartig“.

Eben weil es zur Ironie gehört, das Gegenteil dessen zu sagen, was man eigentlich sagen möchte, hat die Ironie auch ihre Tücken. Man kann schnell missverstanden werden. Etwa wenn man ungeschickt formuliert. Entsprechend haben sich schlaue Leute schon immer Gedanken darüber gemacht, wie man Ironie am besten beschreiben und definieren kann.