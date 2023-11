Da hat Dr. Kofahl natürlich Recht, denn zwischen diesen beiden Zutaten gibt es einige Gemeinsamkeiten. Zum einen werden sie – vor allem in der italienischen und spanischen Küche – oftmals gemeinsam verwendet. Wie auch Kapern werden Sardellen – jedenfalls in Deutschland – fast ausschließlich in kleinen Gläsern angeboten, als Filets in einer salzig-öligen Lake. Als Synonym wird dafür auch der Name Anchovis verwendet. In einschlägigen Feinkostgeschäften findet man auch trocken eingesalzene Filets – aromatisch definitiv feiner als die eingelegten aus dem Glas.