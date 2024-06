Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Nun hat es also begonnen, das „Sommermärchen 2.0“. Gemeint ist damit die Neuauflage der erst im Nachgang als „Sommermärchen“ bezeichneten großen Sause rund um die Fußballweltmeisterschaft 2006, bei der Berlin der am stärksten von Besuchern aus aller Welt frequentierte Spielort in Deutschland war. Tatsächlich präsentierte sich die Hauptstadt seinerzeit ungewohnt locker, fröhlich und entspannt.

Davon kann diesmal keine Rede sein, vor allem nicht in Berlin, wo nicht nur sechs Spiele stattfinden, sondern riesige Fanmeilen – inklusive 26.000 qm extra verlegtem Kunstrasen auf der Straße des 17. Juni – einen Monat lang Rundumbespaßung für Millionen von Besuchern bieten wollen. Gratis dazu wird es ein extremes Verkehrschaos geben, sowohl auf den Straßen als auch im öffentlichen Nahverkehr.