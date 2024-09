„I love the smell of napalm in the morning.“ Der junge Robert Duvall spricht diese absurd-abstoßenden wie unvergesslichen Worte in dem Vietnamfilm „Apocalypse Now“. Regisseur Francis Ford Coppola gelingt damit 1979 eine neue Definition des Kriegsfilms. Schuld, Verrat, Macht und Gier in einem aus dem Fugen geratenen Amerika sind Themen, die in seinem Werk immer wieder auftauchen. So auch in der grandiosen „Paten“-Trilogie – und in seinem neusten Film „Megalopolis“.

Vor 45 Jahren gewann „Apocalypse Now“ bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme. Im Mai dieses Jahres reiste sein mittlerweile 85-jähriger Schöpfer erneut an die Croisette und präsentierte seinen vielleicht persönlichsten Film. Die Reaktionen auf „Megalopolis“ waren gemischt. Wie Kevin Costners Westernreihe „Horizon: An American Saga“ verschlang auch die Entwicklung von Coppolas Opus Magnum Jahrzehnte. Beide Regisseure versuchten vergeblich Finanziers zu überzeugen, mussten schließlich eigene Mittel berappen. Als Sicherheit für ein Darlehen hinterlegte Coppola eine seiner drei Weinfirmen. Dafür erhielt er 125 Millionen Dollar. Genug für das Budget seines futuristischen Science-Fiction-Dramas.