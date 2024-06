Der Plot ist leicht erzählt: Eine attraktive Frau in den Zwanzigern (Dakota Johnson), steigt nachts am New Yorker Flughafen JFK in ein Yellow Cab. Sie hat ihre Halbschwester in Oklahoma besucht und möchte nun zurück in ihre Wohnung in Manhattan. Fahrer Clark (Sean Penn) verwickelt sie in ein Gespräch, das nach und nach an Substanz und Offenheit gewinnt. Clark ist wesentlich älter, wirkt freundlich, etwas schmierig, stammt aus dem New Yorker Stadtteil Hell’s Kitchen, fährt seit 20 Jahren Taxi und brüstet sich mit seiner Menschenkenntnis. Dass die namenlos bleibende Mitreisende (im Abspann als „Girlie“ genannt) überhaupt mit ihm redet, weckt seine Sympathie und Neugier. Fast alle anderen Fahrgäste starrten immerzu abwesend auf ihre Smartphones.