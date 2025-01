Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Das weibliche Stöhnen ist laut und eindeutig. Bereits während des Vorspanns dröhnt es aus den Lautsprechern des Kinosaals. Die ersten Bilder zeigen ein kopulierendes Paar von oben. Die Frau sitzt in einem Seidenhemdchen auf einem Mann. Am Ende des Aktes täuscht sie ihren Orgasmus vor. Er ahnt davon nichts. Stattdessen gesteht er ihr seine Liebe. Verzögert und damit unglaubwürdig erwidert sie ihre. Dann verschwindet sie heimlich ins Zimmer nebenan, legt sich auf den Teppichboden vor ihren Laptop und befriedigt sich selbst zu einem Porno. Darin begehrt eine sehr junge Frau einen älteren Mann, den sie „Daddy“ nennt. Um ihre Lustschreie zu verbergen, hält sich die Masturbierende den Mund zu. Jetzt ist ihr Höhepunkt echt.

Von der ersten Sekunde an betont die niederländische Regisseurin Halina Reijn, worum es in ihrem dritten Spielfilm geht – nämlich um Sex. Genauer gesagt, um den Sex einer Frau mittleren Alters. Um den, den sie haben darf, und um den, den sie will. Im Zentrum des Drehbuchs, das Reijn ebenfalls geschrieben hat, steht Romy, gespielt von Nicole Kidman. Dem Anschein nach führt sie das perfekte Leben einer modernen Frau. Sie besitzt alles, was für ihr Rollenbild erstrebenswert ist: Job, Geld, Mann, Kinder, Schönheit. Die stets perfekt gestylte Geschäftsführerin eines erfolgreichen Robotikunternehmens ist glücklich verheiratet mit einem renommierten Theaterregisseur (Antonio Banderas), hat zwei Töchter im Teenageralter (von denen mal wieder eine die im Gegenwartskino offensichtlich obligatorische Lesbe ist) und lebt mit ihrer Familie in einem Luxusapartment in Manhattan.

Peitschenhiebe oder Streckbänke kommen nicht vor

Dass hinter Romys systemkonformer und ästhetisch glatt-gebotoxter Fassade masochistische Begierden schlummern, erfährt man durch die Begegnung mit dem wesentlich jüngeren Samuel (Harris Dickinson). Auf einem Gehweg zähmt dieser einen freilaufenden Hund, vor dem sich Romy fürchtet. Wenig später entdeckt sie den attraktiven College-Absolventen unter den neuen Praktikanten ihrer Firma. Die beiden treffen sich in der Kaffeeküche, wo Romy ihn fragt, wie er den Hund gebändigt habe. „Mit Keksen“, antwortet Samuel. Als Romy wissen möchte, ob er immer Kekse dabei habe, kontert er: „Ja. Möchten Sie einen?“ Damit ist alles gesagt. Der Funke ist übergesprungen.

Treibende Kraft dieser Affäre ist Samuel. Mit seiner lässigen, selbstbewussten Überzeugungskraft gelingt es ihm, die Fantasien seiner defensiven Vorgesetzten zu dechiffrieren – und dann auch mit ihr auszuleben. Diese Rolle hätte niemand besser spielen können als Harris Dickinson, bekannt aus der preisgekrönten satirischen Komödie „Triangle of Sadness“ (2022). Reijn inszeniert ihn als tätowierten Unterschichtsjungen mit Halskette und billigen Anzügen. Er besitzt ein sensibles Gespür für genau die Art erotischer Spielchen, die Romy triggern. Die anfängliche Scham über ihr Verlangen nach Unterwerfung ist bald Geschichte. Peitschenhiebe oder Streckbänke, wie im dagegen banalen „Fifty Shades of Grey“ (2015), kommen nicht vor. Stattdessen sieht man Kidman in Hotelzimmern und Sitzungsräumen in vergleichsweise zahmen, doch nicht minder lasziven Posen. Auf allen Vieren schleckt sie eine Untertasse mit Milch leer oder lutscht genüsslich ein Bonbon aus Samuels Hand. Und natürlich belohnt der Dominus sein „braves Mädchen“ (Babygirl) mit Sex, der aber nie ausnutzend, sondern vielmehr sinnlich-erfüllend wirkt.

Wäre „Babygirl“ von einem Mann gedreht worden, hätte ihm die Cancel Culture den Krieg erklärt

Immer wieder überrascht „Babygirl“ mit Momenten, die vor erotischer Spannung strotzen, doch nie bloßstellend oder pornografisch sind. Im weißen Bademantel, mittlerweile ein Macht-Signum des ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein, sitzt Romy breitbeinig im Sessel einer Hotelsuite und erfreut sich an Samuels halbnacktem Tanz zu George Michaels 90er-Song „Father Figure“. Kamera und Licht erzeugen eine Art sachliche Kühlhausästhetik, die der mittlerweile 57-jährigen Hollywood-Diva keineswegs schmeichelt. So wird auch der ambivalente Kern dieser verbotenen Liaison betont, mit der sich Romy zwar sexuell befreit, doch letztlich Ehe und Karriere aufs Spiel setzt. Als Samuel eine Beziehung mit Romys Assistentin beginnt, die ironischerweise die betriebliche Genderbeauftragte ist, mischen sich Eifersucht, Irritationen und Verletzungen hinzu.

Dieser Film ist das Zeugnis eines neuen „Female Gaze“ von Regisseurinnen, der seit einigen Jahren im Kino der Post-MeToo-Ära erkennbar ist. Ohne psychologisieren zu wollen, werden Frauen hier mit einer neuen inhaltlichen wie ästhetischen Härte und im emanzipatorischen Kontext präsentiert. Wäre „Babygirl“ von einem Mann gedreht worden, hätte ihm die Cancel Culture den Krieg erklärt. Denn das Narrativ der sich selbst ermächtigenden Frau, die alle Anforderungen des feministischen Klischees erfüllt, sexuelle Befriedigung jedoch nur mittels eigener Unterwerfung verspürt, bietet eine zu große, vermeintlich reaktionäre Angriffsfläche. Die intelligente Dialektik des Films wirkt insbesondere auf progressive Gemüter vielleicht provozierend. „Babygirl“ präsentiert eine starke Protagonistin, die ihre Ratio ausschaltet, um die Kollision ihrer Libido mit der sozialen Rollenverhaftung zuzulassen. Die Affäre mit einem sie begehrenden, sozial niedriger stehenden, jüngeren Mann, in der sie ihren masochistischen Fantasien nachgehen kann, ist aber Postfeminismus pur. Die großartige, unerschrockene Nicole Kidman spielt phänomenal. Dass sie diese Rolle übernommen hat, könnte das Thema weibliches Verlangen jenseits der 50 endlich aus dem Arthouse- in das Mainstream-Kino holen.