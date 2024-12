Die Weihnachtszeit wird in einer sehr heterogenen Gesellschaft sicherlich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Für gläubige Christen ist es eine Zeit der Freude und der Besinnung. Für andere eine willkommene Zeit der Entspannung und der relativen Ruhe. Aber für viele bedeutet Weihnachten auch gewaltigen Stress, vor allem, wenn es um größere private Feierlichkeiten geht.

Nicht nur die Geschenke, sondern auch die festlichen Menüs befinden sich schließlich im Wettbewerb. Wer will sich schon mit einem nur mäßig gelungenen Festtagsbraten blamieren, und ohne möglichst ausgefallene Vor- und Nachspeisen geht heutzutage gar nichts mehr. Die Ausgaben für vielleicht nicht immer hochwertige, aber recht teure Nahrungs- und Genussmittel erreichen in Richtung Weihnachten stets Rekordniveau.

Weihnachten sitzt das Geld für Wein lockerer

Dieser weihnachtliche Trend freut natürlich die besonders davon profitierenden Branchen. Zu denen gehören auch die Weinproduzenten und -händler. Denen geht es derzeit eigentlich nicht sonderlich gut. Der Weinkonsum und somit auch die Umsätze sinken stetig. Da ist die Weihnachtszeit ein kleiner Stimmungsaufheller, in der auch die billigsten Discounter plötzlich „besondere Weine zum Fest“ offerieren, die auch deutlich teurer als das Standardsortiment sind, das sich größtenteils im Preissegment zwischen zwei und vier Euro bewegt.

Und viele Kunden, die bei Wein in der Regel eher „preissensibel“ agieren, sind zur Weihnachtszeit auch bereit, einen kleinen bis mittleren zweistelligen Betrag für eine Flasche Wein auszugeben. Also in den Bereich des Weinkonsums vorzustoßen, der beim Gesamtkonsum nur eine Nische von deutlich unter 10 Prozent besetzt (bezogen auf den Flaschenabsatz, nicht auf den wertmäßigen Umsatz).

Das kann man natürlich machen, auch weil es einem vielleicht das Gefühl vermittelt, sich mal „was Besonderes“ geleistet zu haben, das man sich verdient hat. Und schließlich will man seinen Gästen auch was bieten und nicht als „Knauser“ dastehen.

Viele Produzenten bauen auf ihr Image

Aber der Parameter „Je teurer, desto besser“ taugt (nicht nur) beim Weinkauf nur sehr bedingt. Zwar wird man in der marktbeherrschenden Preisregion zwischen 3 und 5 Euro kaum einen Wein finden, der gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Es sind industriell hergestellte Massenweine, die anhand von zuvor festgelegten Geschmacksparametern (Restsüße, Säure, Aromenspektrum) in Großkellereien produziert werden, ohne Lagen- oder Jahrgangscharakter. Sie sind – bestenfalls – gefällig und „unfallfrei“ zu trinken.

Allerdings garantiert auch ein Preis von über 10 oder gar 20 Euro pro Flasche keineswegs, dass es sich um „gehobene“ Weine handelt, die eine individuelle, charakteristische Stilistik vermitteln. Denn auch viele Weinbaubetriebe, die es geschafft haben, sich mit einigen ihrer Produkte in diesen Preisregionen einigermaßen zu etablieren, schauen bei der Weinbereitung sehr genau auf die Geschmackserwartungen ihrer Kunden und auf internationale Trends. Dann gibt es noch eine relativ kleine Premium-Liga von in der Regel seit langer Zeit eingeführten Spitzengütern, bei denen der Name, manchmal auch eine bestimmte Region oder Klassifizierung und eine in Regel recht willfährige Weinpublizistik dafür sorgen, erstaunliche Preise auch für eher mittelmäßige Weine erzielen zu können. Und für Spitzenweine erst recht.

Kaum jemand kann sich Spitzenweine leisten

Durch meine auch weinpublizistische Tätigkeit hatte ich den vergangenen Jahren oftmals die Möglichkeit, auch zahlreiche Spitzenweine zu probieren, vor allem deutsche. Teilweise waren dies herausragende, unvergessliche Genusserlebnisse, und natürlich würde auch ich bei einem festlichen Menü – etwa zu Weihnachten – gerne ein gereiftes „Großes Gewächs“ vom Spätburgunder oder Lemberger oder einen „Grand Cru“ aus dem Burgund zur Wildschweinkeule auf den Tisch stellen. Oder einen Mosel-Riesling von einer ganz besonderen Einzellage zum Steinbutt.

Manchmal hat das auch geklappt, wenn ich mal eine entsprechende Probeflasche aufgehoben hatte. Aber leisten kann ich mir derartige Hochgenüsse – wir reden gerade über Weine zwischen 35 und 60 Euro – eher nicht. Und schreiben mag ich darüber auch nicht mehr, denn wenn ich über Wein schreibe, geht es mir um Genusskultur für möglichst große Teile der Bevölkerung.

Ein Top-Riesling aus der Mittelklasse

Wie so oft geht es also um die vielbeschworene „Mitte“. Bei Wein also um qualitativ hochwertige Erzeugnisse, die sich nach unten deutlich von industrieller Massenware abheben, sich aber dennoch nicht in Preisregionen bewegen, die den meisten Weinfreuden nahezu surreal erscheinen.

Zwei Weine habe ich mir für die Weihnachtszeit und auch danach besorgt, jeweils eine Kiste (12 Flaschen). Zum einen den Reiler Goldley Kabinett trocken vom Weingut Steffens-Kess. Ein nahezu idealtypischer, leichter (11,5% Alkohol) Riesling mit gebietsypischer Schiefercharakteristik, einem perfekt austarierten Süße-Säure-Spiel, feinen Zitrusnoten und Fruchtankängen.

Frisch. lebendig, klar strukturiert und ein großartiger Partner für viele Fischgerichte. Kostet 10,20 Euro. Wichtig! Wer sich für diesen Wein interessiert, sollte den 2022er bestellen (ist wohl noch genug am Lager). Mit dem 2023er kann ich mich nicht so recht anfreunden, er erscheint mir etwas zu „fett“ und verschwommen. Möglicherweise braucht er noch etwas Zeit.

Wenig Geld für ganz viel Spätburgunder

Als Rotwein steht bei mir jetzt ein 2022er Spätburgunder vom Weingut Albert Lambrich (Mittelrhein) im Regal. Ein klassischer Vertreter seiner Sorte. Ausbau im gebrauchten, kleinen Holzfass (also ohne aufdringliche Barrique-Noten), mittelkräftig, vollmundig, konsequent trocken (0,4g Restzucker) und fein eingebundene Säure. Klar strukturiert, frisch, mit merklicher, aber angenehm dezenter Kirschfrucht. Meine Wildschweinekeule freut sich schon auf diesen Begleiter. Kostet 8,20 Euro.

Natürlich ist mir bewusst, dass es für Weinbestellungen zum Weihnachtsfest jetzt viel zu spät ist. Das macht aber nichts. Denn richtig gute Weine in einer nachvollziehbaren Preisregion sollte man eigentlich immer zur Hand haben. Und was immer Sie beim Weihnachtsfest kochen und trinken: Möge es viel Freude und Genuss bereiten!