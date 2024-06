Zwischen jenem Ort, an dem ich die ersten Zeilen dieses Beitrags schreibe, und jenem Ort, an dem Sie diese Zeilen lesen werden, liegen ungefähr 10.000 Kilometer einer Welt, von der nicht nur Faust wissen wollte, was sie im Innersten wohl zusammenhält. Vielleicht sitzen Sie gerade auf Ihrem Sofa oder auf Ihrem Balkon, im Bus oder in der Bahn, oder sonstwo in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sitze auf einer blauen Liege unter einem blauen Sonnenschirm an einem weißen Sandstrand in Vietnam.

Hội An, die letzte Etappe einer zweiwöchigen Reise, liegt ungefähr in der Mitte Vietnams, das rund 2000 Kilometer lang, teils aber nur rund 50 Kilometer breit ist. Vietnam ist ein Land, das sehr anders ist als Deutschland. Ein Land, das auch reich ist an gutem Essen, schöner Landschaft und 3000 Jahre alter Tradition, die in ihren heutigen Ausprägungen variiert auf dem Weg vom buddhistisch und stark von China geprägten Norden in den christlich und stark von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich geprägten Süden.