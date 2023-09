Es ist eine gut gemachte Dokumentation, weil Bilder und Zitate weitgehend für sich sprechen; mit starker Atmosphäre. Es ist aber auch eine Dokumentation, in der versäumt wird, die vielen Kritikpunkte – die es richtigerweise an der Arbeit der Ampel aus der deutschen Bevölkerung gibt – ausreichend zu berücksichtigen, vor allem inhaltlich. Stattdessen: eine schier endlos wirkende Aneinanderreihung von Zitaten von Robert Habeck, Christian Lindner, Annalena Baerbock und weiteren Protagonisten, die den Zuschauer am Ende ein bisschen ratlos zurücklassen. Denn eingeordnet wird kaum etwas. Vieles wird behauptet, wenigem wird widersprochen.