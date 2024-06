Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler“, schrieb Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt nach dem Sieg der DFB-Elf gegen Ungarn auf der Plattform X am Mittwoch – und sorgte für jede Menge Aufruhr. Ihren Post hat die Grüne vier Stunden später gelöscht und um Entschuldigung gebeten. Es habe sie, so Göring-Eckardt, „aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr ,Weiße‘ in der Nationalmannschaft wären“, womit sie auf eine Umfrage im Auftrag der ARD rekurrierte, die vor Turnierbeginn ebenfalls für Aufregung gesorgt hatte.

Göring-Eckardts Tweet ist verschwunden, die Reaktionen aber bleiben – und finden sich nach wie vor überall auf X über dem Hinweis: „Dieser Post ist nicht mehr verfügbar.“ Etwa von Ahmad Mansour, der seinerseits feststellte: „Wer bei der deutschen Nationalmannschaft die Hautfarbe der Spieler thematisiert, betreibt Rassismus, unabhängig von der Motivation dahinter.“ Das muss man nicht so sehen, jedenfalls nicht in der formulierten Härte. Ein Fünkchen Wahrheit steckt da dennoch drin. Nämlich, dass eine Überbetonung von Hautfarben sicher nicht dazu beiträgt, Rassismus zu bekämpfen. Grüße an das woke Milieu.