Was als Weihnachtsgeschichte überall auf der Welt verkündet wird, begann vor mehr als zweitausend Jahren in einem besetzten Land, wo Juden täglich die Gewalt der Römer erdulden mussten. Die Sehnsucht nach einem Messias war gewaltig. Doch der Christus, der in einem Stall geboren wurde, war nicht der Gott, der es mit einem Gottkaiser Augustus aufgenommen hätte. Und er war auch nicht der Zelot, der als Freiheitskämpfer die Juden zur Armee vereinigt hätte. Die wundersame Geburt eines neuen Gottes war so ganz anders, als es die götterfreundliche Antike sich hätte vorstellen können. Mit Jesus trat ein unbekanntes Göttliches in die Welt.