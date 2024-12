Nun haben wir dieses – vorsichtig formuliert – eher durchwachsenes Jahr fast hinter uns gebracht. Chronisten haben Hochkonjunktur und auf allen Kanälen prasseln Jahresrückblicke auf einen nieder. Ich für meinen Teil habe mir jedenfalls vorgenommen, keinen anzuschauen oder zu lesen, denn mein Gedächtnis ist noch gut genug, um mich an alles Wesentliche zu erinnern, was in diesem Jahr passiert ist. Und schon gar nicht werde ich mich an einem Jahresrückblick versuchen, auch nicht in genusskultureller Hinsicht.

Trittbrettfahrer erobern den Markt

Allerdings gab es einen Trend, der mich in einiges Erstaunen versetzt hat. Denn seit dem Herbst, ist sie – zumindest bildlich gesprochen – in aller Munde: Die „Dubai-Schokolade“. Vor allem sogenannte Influencer priesen die orientalische Leckerei auf Plattformen wie Instagram und TikTok in den höchsten Tönen. Und schnell konnten sich die Tafeln als vermeintlich exklusive, und vor allem ziemlich teure Premium-Süßigkeit etablieren.

Waren es anfangs noch Importe, die tatsächlich aus dem Emirat stammten, wo eine Firma namens Fix Dessert Chocolatier die Tafeln 2021 kreiert hatte, traten schnell auch Trittbrettfahrer auf den Plan. Mittlerweile ist „Dubai-Schokolade“ auch in den Regalen der einfachen Supermärkte und Discounter angekommen, wo sie nicht mehr die zu Beginn des Hypes verlangten 15 bis 25 Euro pro Tafel kosten, sondern „nur“ noch 4 bis 6 Euro. Also immer noch deutlich mehr als Premium-Produkte etablierter Marken.

Dubai als Marketing-Zauberwort

Nun ist es wahrlich keine neue Erkenntnis, dass es im Orient eine lange Tradition ausgefeilter Süßigkeiten gibt, mit ganz speziellen Zutaten und Aromen. Um das in seiner Vielfalt gut zu erfassen, reicht ein Gang durch die Sonnenallee in Berlin-Neukölln, wo zahlreiche arabische Konditoreien ihre Kreationen anbieten. Selbst der Besuch in türkischen und arabischen Supermärkten bietet einen ersten Einblick, denn in vielen gibt es schon seit etlichen Jahren importierte Schokolade mit Zutaten wie Pistazien- oder Sesamcreme und Kardamom.

Für den aktuellen Mega-Hype gibt es aber eine simple Erklärung, und die heißt: Dubai! Längst ist das kleine Emirat zum Synonym für Reichtum und Überfluss geworden, mit atemberaubender Architektur, Luxusläden und einem pulsierenden Kultur- und Nachtleben. Und natürlich einer perfekten touristischen Infrastruktur mit großartigen Hotels und Restaurants, bis hin zu ganzen Resorts auf künstlichen Inseln.

Einen Besuch in dieser Traumdestination kann sich natürlich nicht jeder leisten. Im vergangenen Jahr besuchten rund 330.000 Deutsche das Emirat. Aber dann will man wenigstens mal am virtuellen Katzentisch bei den Reichen und Schönen sitzen, und so schlemmen, wie sie es in dieser Orient-Perle tun. Das darf dann auch gerne ein paar Euro mehr kosten.

Verbraucherschützer schlagen Alarm

Doch die Aura der vermeintlichen Hochwertigkeit und Exklusivität verliert jetzt rapide an Glanz. Denn längst ist die „Dubai-Schokolade“ in den Niederungen des deutschen Lebensmittel- und Markenrechts angekommen, und in den vergangenen Tagen häuften sich massive Warnungen vor deren Verzehr, etwa vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, da in verschiedenen Tafeln gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe entdeckt wurden.

Zudem enthielten viele Proben aus der Region keine echte Schokolade, sondern Fremdfett (Palmöl), was laut dem Ministerium als Täuschung der Verbraucher gilt. Ferner wurden einige Inhaltsstoffe, wie z.B. Sesam, nicht immer deklariert, was für Allergiker gefährlich sein kann. Einige Proben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten seien „nicht zum Verzehr geeignet“, weil sie herstellungsbedingte Verunreinigungen enthielten.

Davon abgesehen versucht der Wilmers Süßwarenvertrieb aus Brandenburg – der nach eigenen Angaben einzige deutsche Anbieter der authentischen „Dubai-Schokolade“ der Marke „Fex Dessert“ – den Plagiaten zu Leibe zu rücken. Die Brandenburger Firma hat Lidl, Aldi und einige Produzenten aufgefordert, den Namen „Dubai-Schokolade“ nicht mehr zu verwenden. „Wir mahnen jeden ab, der Dubai-Schokolade draufschreibt, ohne dass sie aus Dubai kommt“, sagte Andreas Wilmers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auf dem Weg zur Ramschware

Ob er damit durchkommt, ist noch offen. Gerichte müssen jetzt klären, ob es sich bei „Dubai-Schokolade“ um eine Herkunfts- oder eine Sortenbeschreibung handelt. Aber einige Anbieter wollen es nicht drauf ankommen lassen, und offerieren jetzt „Dubai-Style“-Schokolade. Davon abgesehen: Wem das alles ein bisschen zu schräg ist, der kann sich seine „Dubai Style“-Schokolade auch einfach selber machen. Ein Rezept finden Sie zum Beispiel hier.

Doch längst geht es bei dem Hype nicht mehr nur um Schokolade. Auf Weihnachtsmärkten etwa war Dubai in diesem Winter fast schon omnipräsent: Dubai-Waffeln, Dubai-Mandeln, Dubai-Obstspieße, Dubai-Pralinen, Dubai-Crêpes – wichtig sind scheinbar nur ein paar Pistazien auf der Zutatenliste und ein bisschen Orientromantik im Design, und schon spielt der Preis keine Rolle mehr.

Im nächsten Jahr kommt der nächste Hype

Unabhängig vom Rechtsstreit ist offen, wie lange der Hype um die „Dubai-Schokolade“ noch anhält. „Warten wir mal drei Monate ab, dann gibt es vielleicht schon den nächsten Trend“, sagte Philipp Hennerkes, Geschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) im Solinger Tageblatt. Er beobachtet bei der „Dubai-Schokolade“ ein wiederkehrendes Muster, getrieben durch die digitale Welt. Im vergangenen Jahr seien etwa scharfe Taki-Chips der große Tiktok-Trend gewesen. Na, dann warten wir mal gespannt auf das neue Jahr. Und bringen das laufende noch einigermaßen locker zu Ende. Mit oder ohne „Dubai-Schokolade“. In diesem Sinne: Einen guten Rutsch!